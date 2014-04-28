В Костянтинівському міськвідділі міліції тривають переговори з терористами - МВС

11:41, 28 квітня 2014
Політика
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В ГУМВС України в Донецькій області стверджують, що Костянтинівський міськвідділ міліції працює в штатному режимі, в той же час там тривають переговори.

Переговоры с сепаратистами продолжаются / konstantinovka.com.ua

У ГУМВС України в Донецькій області стверджують, що Костянтинівський міськвідділ міліції працює у штатному режимі, водночас там тривають переговори.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління МВС України в Донецькій області.

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Зазначається, що сьогодні, 28 квітня, о 06.00 до Костянтинівського міськвідділу міліції на мікроавтобусах під'їхала група невідомих озброєних осіб у кількості 30 чоловік і зайшла в будівлю.

Зброя не застосовувалася, жертв немає.

«Нині кілька чоловік з цієї групи знаходяться в кабінеті начальника місцевої міліції, де ведуть переговори, інші покинули будівлю», - повідомили в ГУ МВС.

При цьому зазначається, що Костянтинівський міськвідділ працює в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ТСН, 28 квітня у Костянтинівці Донецької області озброєні бойовики захопили відділ міліції і міську раду.

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Перед входом до адмінбудівлі зводять барикади, а чиновників на робочі місця не пропускають. Міський транспорт пустили в об'їзд захоплених будівель.

При цьому терористи не висували поки своїх вимог. Вони кажуть, що це вимушений крок перед запланованим на 11 травня незаконним референдумом.

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