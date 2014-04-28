На українському кордоні зафіксували 88 провокацій з боку військових РФ

Впродовж минулого тижня прикордонники зафіксували 88 випадків провокаційних дій з боку російських військових у безпосередній близькості до українського кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник відділу зв'язків із ЗМІ Державної прикордонної служби Олег Слободян.

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Зокрема, за словами Слободяна, це польоти військової авіації поблизу держкордону, спостереження за діями прикордонників невідомими особами тощо.

Представник ДПСУ зазначив, що активізація таких дій спостерігається з минулого четверга, 24 квітня.

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Водночас Слободян сказав, що минулого тижня прикордонники візуально не фіксували порушень державного кордону України з боку РФ.

“Візуально порушень держкордону ми не спостерігаємо”, - сказав він.

За його словами, Держприкордонслужба продовжує вживати активні заходи для недопущення проникнення на територію України, в тому числі з боку Криму, екстремістів, проросійських радикально налаштованих громадян України, перевезення зброї та інших заборонених предметів.

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Загалом протягом минулого тижня зафіксовано зниження пасажиро-транспортного потоку на українсько-російському кордоні на 19%, поінформував Слободян.