Бойовики активізують діяльність на травневі свята - СБУ

Бойовики на сході України на травневі свята активізують свою діяльність. Про це сьогодні на брифінгу в Антитерористичному центрі повідомила прес-секретар СБУ Марина Остапенко, передає кореспондент "ОстроВа".

"Ми знаємо, що на травневі свята сепаратисти з бойовиками активізуватимуть свою діяльність. Нам їх плани відомі. У зв'язку з цим хотіли б попросити журналістів та ЗМІ обмежити свою присутність в регіоні, оскільки є небезпека потрапити в полон, а цього дуже не хотілося б", - повідомила вона.

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Також Остапенко зазначила, що вже зараз здійснюються контр-заходи.

"Я сподіваюся, ми переживемо травневі свята, відсвяткуємо їх, ну а далі вже...", - невпевнено сказала вона.