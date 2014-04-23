У східних областях небезпечними є не міфічні "бендерівці", а бойовики спецслужб РФ - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Саме дії професійно підготовлених бойовиків з так званого народного ополчення, підтриманих та організованих російськими спецслужбами, створюють реальну терористичну безпеку нашим громадянам на сході і півдні, а не міфічні бендерівці чи бійці «Правого сектору», якими так нав'язливо лякає всіх російська пропаганда", - наголосив Перебийніс.

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За його словами, викликає стурбованість позиція Російської Федерації. Зокрема, Україна передала російській стороні ноту про свої практичні кроки щодо деескалації ситуації та попросила Росію надати свою ноту про те, що вона робить, але натомість Україна не отримала жодної відповіді, зазначив Перебийніс.

Він нагадав про Женевські домовленості, зауваживши, що Україна відповідально ставиться до їх виконання.

За його словами, Україна призупинила активну фазу антитерористичної операції, вже розроблено та внесено на розгляд ВР законопроект про амністію для тих, хто складе зброю, уряд ініціював проведення конституційної реформи.

Перебийніс зауважив, що влада продовжує роззброювати всі радикальні рухи та роззброювати населення, і вже вилучено більше 6 тисяч одиниць стрілецької зброї.

"Натомість ми спостерігаємо повний бойкот Женевських домовленостей з боку Москви і небажання виконувати положення Женевської заяви від 17 квітня", - наголосив він.

"Ми переконані, що відповідальна саме РФ, під прапорами якої нині діють озброєні диверсійні підрозділи на сходні і півдні України, які координуються російськими спецслужбами, в чому не мають жодного сумніву у міжнародному співтоваристві", - сказав він.

Перебийніс ще раз наголосив, що Росія має публічно закликати сепаратистів скласти зброю, звільнити всіх заручників, припинити вбивства, тортури тощо. Також від РФ чекають засудження шовіністських та антисемітських заяв проросійських активістів.