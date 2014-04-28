У штабі Порошенка впевнені у його перемозі на виборах президента в першому турі

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив керівник центрального виборчого штабу Порошенка Віталій Ковальчук.

Він зауважив, що ще на старті виборчої кампанії Порошенко запропонував всім демократичним кандидатам об'єднатись в умовах загрози зовнішнього ворога, а кандидатам у президенти - підписати меморандум про чесні вибори.

“Хоча жоден з кандидатів на сьогодні ще не долучився до нашого меморандуму про чесні вибори, ми зі свого боку ведемо абсолютно прозору та чесну кампанію без застосування будь-яких методів "чорного піару". Наш ключовий опонент у цій кампанії – зовнішній ворог і його “п'ята колона” в Україні. Для того, щоб Україна вистояла, нам необхідне об'єднання і висока легітимність влади. Тому наше головне і основне завдання – перемога в першому турі зі значною підтримкою всіх регіонів... Саме перемога у першому турі буде дуже хорошою відповіддю на всі спроби дестабілізувати ситуацію в Україні і нав'язати їй якийсь хибний сценарій. Ми готуємось до перемоги у першому турі”, - наголосив Ковальчук.

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Він також додав, що представники Порошенка провели вже низку зустрічей з лідерами інших політичних сил, в тому числі з представниками фракцій у ВР, з приводу того, що необхідно наразі досягти консенсусу в тих питаннях, які експортують зовні для того, щоб роз'єднати країну.

За словами Ковальчука, ідеологією Порошенка та його команди є єдина цілісна європейська Україна.

В свою чергу керівник об'єднаного Київського штабу Ірина Геращенко зауважила, що, згідно з соціологічними опитуваннями, сьогодні виборці, у своїй більшості, виступають за те, щоб вибори президента відбулись 25 травня і були чесними та прозорими.

“І той рівень підтримки, який сьогодні є по відношенню до кандидата в президенти Петра Порошенка, а це 48,5%, свідчить про те, що у нас є всі шанси говорити про перший тур. І це питання, в першу чергу, легітимності, відповіді на зовнішні виклики, а також дуже значної економії коштів на виборчу кампанію, що важливо для бюджету”, - сказала вона і наголосила на важливості чесних та прозорих виборів без застосування адмінресурсу та "чорних" технологій.

Як повідомляв УНІАН, на президентських виборах, що відбудуться 25 травня, 32,9% виборців готові віддати свій голос Петру Порошенко.