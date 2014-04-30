На виконкомі Красного Луча вже теж висить триколор – ЗМІ

Цю інформацію "Луганск.Комментарии" підтвердив житель міста.

Раніше, у п'ятницю, відбулася сесія міськради. На неї приїхали кілька сепаратистів з блокпостів, а також заступник "народного губернатора".

У супроводі депутатів вони пройшли в зал, де розповіли про те, що російські війська вже на кордоні, що жодних виборів президента вони не дозволять проводити.

"11 травня буде референдум про статус Луганської області, а потім - її входження до Росії. Єдиного депутата, який виступив проти цієї вакханалії, вигнали із зали", - розповіло джерело видання.

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Мер Марина Філіппова і депутати аплодували та обіцяли сприяння.

"Заступник губернатора" звертався до представників преси та ТБ з наполегливим проханням зображати все, як треба. Триколор тоді не повісили, після сесії пішли, сказали, що силу застосовувати немає сенсу, і так всі за них", - відзначило джерело.

За словами співрозмовника, не було представників міліції, СБУ, будівлю та поверхи охороняли ряджені, як вони сказали, кубанські козаки.

Однак у вівторок після обіду російський прапор з'явився на будівлі виконкому.