Росія заявила, що відправка місії ОБСЄ у Слов'янськ була провокацією та "дурістю"

Постпред Росії при ООН Віталій Чуркін заявив, що відправка групи військових спостерігачів від країн-членів ОБСЄ в Слов'янськ була провокацією, влаштованою київською владою, повідомляє РИА Новости.

«Це була або провокація київської влади, або, вибачте, дурість», - сказав у вівторок Чуркін на засіданні РБ ООН по Україні.

Група спостерігачів була захоплена у полон екстремістами в Слов'янську. В результаті переговорів керівництва місії та лідерів сепаратистів один із затриманих був звільнений - за попередніми даними, це шведський офіцер, який страждає діабетом.

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«Їх запросила київська влада, тому вони і відповідали за їхню безпеку. Як же можна було посадити гостей в автобус та відправити без відповідного погодження в район, контрольований силами самооборони, не забезпечивши навіть відповідними документами, що підтверджують їх статус?», - запитав російський постпред.

«Ми намагаємося сприяти звільненню спостерігачів», - сказав він.