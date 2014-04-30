Янукович викрав у держави понад $100 млрд- ГПУ
20:10, 30 квітня 2014Політика
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Понад 100 мільярдів доларів украв в українців Віктор Янукович.
Янукович викрав у держави понад $100 млрд- Махніцький
Таку заяву зробив в.о. генпрокурора Олег Махніцький у Лондоні, на Форумі з повернення викрадених активів, передає 5 канал.
За його словами, частина цих коштів опинилася в європейських банках, частину - вивезли до Росії. Щонайменше 32 мільярди - стверджує Махніцький - перевезли через кордон на початку року готівкою - у вантажівках.
З цих коштів нібито і фінансують діяльність сепаратистів на Сході України.
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