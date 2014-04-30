У Донецьку 30 озброєних терористів пограбували банк - МВС
19:52, 30 квітня 2014Політика
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У Донецьку 30 озброєних терористів пограбували банк. Двоє працівників банку були захоплені в заручники.
У Донецьку 30 озброєних терористів пограбували банк - МВС / REUTERS
Завдяки професійним діям групи швидкого реагування, до складу якої увійшли працівники міліції та військовослужбовці Нацгвардії, було затримано 7 членів банди, повідомляє прес-служба МВС.
У них вилучено 2 автомата Калашникова, карабін та 2 пістолети.
Ведуться пошуки решти зловмисників.
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