У Донецьку 30 озброєних терористів пограбували банк - МВС

У Донецьку 30 озброєних терористів пограбували банк. Двоє працівників банку були захоплені в заручники.

Завдяки професійним діям групи швидкого реагування, до складу якої увійшли працівники міліції та військовослужбовці Нацгвардії, було затримано 7 членів банди, повідомляє прес-служба МВС. У них вилучено 2 автомата Калашникова, карабін та 2 пістолети. Ведуться пошуки решти зловмисників.

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