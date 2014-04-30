На Донбасі проведуть референдум щодо приєднання до Дніпропетровської області

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав заступник губернатора Дніпропетровської області Борис Філатов.

За його словами, в цих областях вже створені ініціативні групи з проведення референдуму про приєднання Луганської і Донецької областей у Дніпропетровській області в складі єдиної і неподільної України.

"Все цілком серйозно. Начебто і гроші знайшли на бюлетені, і пересувні виборчі дільниці закупили, і підтримка є місцева пристойна, і соцопитування вже є", - повідомив він.

Він також скептично прокоментував заяви представника донецьких сепаратистів.

"Там Пушилін в Москві якісь відсотки оголошує майбутнього "референдуму 11 травня. Ну-ну. Подивимося, у кого більше голосів набереться...", - зазначив Філатов.

Цю інформацію також підтвердив головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

Він уточнив, що рішення про проведення референдуму прийняв заснований 30 квітня Міжобласний Рада територіальних громад.

"Влада не може виконувати свої обов'язки, тому що бандити і диверсанти тероризують і шантажують керівників органів місцевого самоврядування та територіальних громад. Що робити? Необхідно передати управління всіма системами життєзабезпечення в руки адміністративних органів того регіону, де зберігається мирна, стабільна обстановка. Дніпропетровськ готовий простягнути руку допомоги - і держустанови області готові прийти на допомогу, і взяти на себе відповідальність за становище в зазнали терористичних атак Луганській і Донецькій областях", - пише Бутусов.

Журналіст закликав громадян організувати охорону місць проведення референдуму та агітації. В день референдуму будуть організовані екзит-поли, які повинні показати, який з референдумів люди підтримують більше, пише Бутусов.