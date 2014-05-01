Фірташ: Тимошенко намагається зірвати вибори

Про це заявив український олігарх Дмитро Фірташ в інтерв'ю ВВС Україна.

За словами олігарха, Юлія Тимошенко намагається виграти час, оскільки нинішній рейтинг не дозволяє їй претендувати на перемогу на президентських виборах.

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"Тимошенко сьогодні, маючи 100 депутатів в парламенті, практично повністю узурпувала владу в країні. Вона розуміє, що на президентських виборах вона не виграє. У неї дві задачі: перша - якщо вона не виграє вибори, значить, вибори не повинні відбутися; для того, щоб вибори не відбулися, їй потрібно вирішити одне завдання: треба, щоб були хвилювання, проблеми в країні, для того, щоб можна було ввести надзвичайний стан", - сказав Дмитро Фірташ.

"Коли вводиться надзвичайний стан, вибори скасовуються, і таким чином вона знову купує час. країна перебуває в тому стані, в якому вона перебуває, знову немає легалізації влади, але при цьому у неї є повна можливість керувати, тому що фізично вона зараз і керує.", - заявив Фірташ.

У відповідь на ці звинувачення прес-служба пані Тимошенко надіслала до редації BBC заяву, в якій, зокрема, зазначено: "Те, про що говорить Фірташ в інтерв’ю, - це очікувана атака від олігархів... Припущення, висловлені в цьому інтерв’ю олігархом, є такими, що не відповідають дійсності".