Путін і Кемерон обговорили ситуацію в Україні

Основну увагу в ході бесіди було приділено ситуації в Україні, інформує прес-служба Кремля.

"Путін зазначив, зокрема, першорядну важливість швидкого і безумовного виконання владою в Києві положень Женевського заяви від 17 квітня поточного року для деескалації напруженості в країні", - сказано в повідомленні.

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"Лідери Росії і Великобританії погодилися, що вихід з гострого політичного протистояння може бути досягнутий тільки мирними засобами", - інформують в Кремлі.

Домовлено продовжити двосторонній обмін думками на різних рівнях.