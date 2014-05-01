Путін і Кемерон обговорили ситуацію в Україні
03:56, 01 травня 2014Політика
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Відбулася телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна з Прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.
Путін і Кемерон обговорив ситуацію в Україні / REUTERS
Основну увагу в ході бесіди було приділено ситуації в Україні, інформує прес-служба Кремля.
"Путін зазначив, зокрема, першорядну важливість швидкого і безумовного виконання владою в Києві положень Женевського заяви від 17 квітня поточного року для деескалації напруженості в країні", - сказано в повідомленні.
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"Лідери Росії і Великобританії погодилися, що вихід з гострого політичного протистояння може бути досягнутий тільки мирними засобами", - інформують в Кремлі.
Домовлено продовжити двосторонній обмін думками на різних рівнях.
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