Кернес прийшов до тями - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Вгороде.Харьков" з посиланням на власні джерела в Ізраїлі.

Повідомляється, що сьогодні мера Харкова відключили від апарату вентиляції легенів.

"Поки що він не розмовляє, а його стан залишається стабільно важким. Медики і друзі Кернеса, знаючи його фізичну форму, припускають, що через 3-4 місяці він вже буде в строю. Зараз міський голова перебуває в найбільшій клініці на півночі Ізраїлю - Медичному центрі Рамбам (Хайфа). Сюди його перевезли з приватної клініки "Еліша". У лікарні поруч з ним знаходиться дружина Оксана Гайсинська, охорони немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСтан здоров'я Кернеса поліпшується - міськрада Також джерело повідомляє, що печінка у Кернеса не зачеплена - постраждали легені і наднирник. Люди, які належать до близького оточення мера, впевнені - стріляв снайпер і цілив у серце.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківський міський голова Геннадій Кернес в ізраїльській клініці успішно переніс багатогодинну операцію на хребті.