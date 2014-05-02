У Луганську звільнена обласна телерадіокомпанія

У Луганську звільнено обласну телерадіокомпанію.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, до приміщення Луганської обласної ТРК зайшли четверо невідомих осіб у камуфляжній формі, озброєних автоматами Калашникова Вони назвалися членами «народної самооборони» та висунули вимоги - поновлення трансляції російських телепередач на одному з телеканалів. Після проведення перемовин з керівництвом телеканалу чоловіки залишили приміщення.

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Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Луганську кілька тисяч сепаратистів захопили будівлі облдержадміністрації та прокуратури області. Також вони влаштували облогу будівлі облуправління МВС й захопили обласну ТРК.

Сьогодні, 2 травня, в Луганську було звільнено обласну прокуратуру. Зараз у приміщенні працює слідча оперативна группа.