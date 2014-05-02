Російські диверсанти отримали команду залишити Україну - Тимчук

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Також, за його даними, диверсантам дано особливе завдання під час перетину держкордону уникати бойових сутичок.

"Проросійським екстремістам на Донбасі надана повна можливість протистояти українським силовикам самостійно, без активної підтримки ДРГ російського спецназу", - пише Тимчук.