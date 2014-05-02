Російські диверсанти отримали команду залишити Україну - Тимчук
22:38, 02 травня 2014Політика
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Основна частина диверсійних груп ГРУ ГШ ЗС РФ, що діють на сході України, отримала команду повертатися на територію Росії.
Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Також, за його даними, диверсантам дано особливе завдання під час перетину держкордону уникати бойових сутичок.
"Проросійським екстремістам на Донбасі надана повна можливість протистояти українським силовикам самостійно, без активної підтримки ДРГ російського спецназу", - пише Тимчук.
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