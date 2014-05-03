Терористи у Слов`янську просять про переговори - в.о. міністра оборони

Як підкреслив глава оборонного відомства генерал-полковник Михайло Коваль, завдяки вмілим діям і чіткій взаємодії усіх задіяних в антитерористичній операції силових структур диверсанти, що тероризували мирне населення Слов’янська, зараз “затискаються по повній”.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Відчуваючи, що кільце навколо дедалі звужується, терористи навіть висловили бажання іти на переговори, але українська сторона може розглянути цю можливість лише за однієї умови – повного припинення терористичної діяльності та видачі диверсантів, які брали безпосередню участь у тяжких злочинах.

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Генерал-полковник Михайло Коваль особливо відзначив роль у проведенні АТО підрозділів та частин ВДВ і спеціального призначення. За його словами, професійні дії десантників та спецпризначенців є прикладом для всього особового складу Збройних Сил.