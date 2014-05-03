В Одесі відкрита гаряча лінія для пошуку зниклих безвісти

В Одесі відкрита «гаряча лінія» для розшуку зниклих під час масового зіткнення проукраїнських активістів з сепаратистами. Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, відкрита цілодобова «гаряча лінія» - (0-48) 705-55-55, на яку можна звертатися з питань розшуку зниклих.Читайте такожЗМІ: Кількість жертв зіткнень в Одесі перевищила 40 осіб, постраждалих - 174 «Для стабілізації обстановки створено оперативний штаб, завданням якого є координація дій правоохоронних органів, ДСНС і медиків», - повідомили в департаменті.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 2 травня під час зіткнення прихильників єдиної України і сепаратистів у центрі міста постраждало понад 170 осіб, загинуло понад 40.