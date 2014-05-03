РФ планує влаштувати заворушення не тільки на Сході України - Крутов

Антитерористичний центр отримує інформацію про спроби організації заворушень, крім східних областей, в інших регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичної операції Василь Крутов, відповідаючи на запитання журналістів.

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За його словами, планом антитерористичної операції передбачено вирішення проблем в інших регіонах, оскільки надходить інформація про те, що з боку Росії планується посилення терористичної діяльності на території України, яка не обмежується Донецькою і Луганською областями.

“Тому потенційно ми готові до більш жорсткого розвитку ситуації в інших регіонах”, - запевнив Крутов.