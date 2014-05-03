Джемілєва не пустили до Криму
Сьогодні заради екс-лідера Меджлісу кримські татари прорвали кордон з АРК.
Сьогодні кримська окупаційна влада не пустила на півострів народного депутата, одного з лідерів Меджлісу кримських татар Мустафу Джемілєва, і відправила назад до України.
Самих кримських татар, які на кордоні з АРК торували своєму лідерові дорогу, пустили назад, йдеться у сюжеті ТСН, передає ТСН.ua.
Сьогодні кримські татари перекрили дороги в Криму, вимагаючи пропустити на півострів Джемілєва. Тисячі кримських татар приїхали вранці на кордон між півостровом і материковою Україною зустрічати Джемілєва.
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Кримські спецпризначенці заблокували автоколону, і зробили постріли в повітря, проте люди прорвали кордон і пішли назустріч Джемілєву до українського блокпоста.
Пішки вони наблизилися до кримського кордону, де зустрілися зі своїм лідером. Проте потім їх не хотіли пускати назад.
Тисяча людей опинилися заблокованими у буферній зоні між Кримом і Україною.
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Меджліс закликав співвітчизників перекривати траси в Криму, поки Джемілєва не пустять до Криму.
Самопроголошений керівник кримської міліції заявив, що Джемілєву на 5 років заборонений в`їзд на півострів.