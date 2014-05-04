Нелегітимний прокурор Криму направила постанову до ФСБ через зустріч Джемілєва татарами

Прокуратура Криму направила 2 постанови у Слідчий комітет та ФСБ "для організації кримінального переслідування стосовно винних осіб" за фактом нібито "незаконних публічних акцій" в Армянську під час зустрічі кримськими татарами Мустафи Джемілєва.

Про це заявила нелегітимний прокурор Криму Наталія Поклонська.

"3 травня у місті Армянську та деяких інших районах Криму меджлісом кримськотатарського народу під керівництвом Чубарова Рефата Абдурахмановича проведені незаконні публічні акції екстремістського характеру, пов'язані з масовими заворушеннями, перекриттям автотрас, незаконним перетинанням державного кордону РФ, сполучені з перешкоджання законній діяльності державних органів, а також застосуванням насильства", - заявила вона.

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За словами Поклонської, за даними фактами прокуратурою республіки направлені дві постанови в Слідчий комітет і ФСБ "для організації кримінального переслідування стосовно винних осіб за ст. 212, 318 і 322 КК РФ".

Як повідомляв УНІАН, 3 травня тисячі кримських татар прорвали кордон російського спецназу і зустріли Джемілєва на КПП в Армянську.