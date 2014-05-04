Звільнений експерт ОБСЄ: Нам зняли пов’язки з очей і розв’язали руки лише через 8-10 годин

Полонених спостерігачів ОБСЄ тримали у тісному холодному підвалі. Про це розповів підполковник чеської армії Йозеф Пршеровскі, один із восьми іноземних членів затриманої у Слов’янську групи ОБСЄ, які сьогодні дістались на волю, передає Радіо Свобода.

Розповідаючи про свої враженнями про «гостювання в народного мера» Вячеслава Пономарьова, чеський офіцер назвав найтяжчими в полоні перші вісім годин.

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«Найгіршими були перші вісім чи десять годин, зі зав’язаними очима нас супроводжували і до туалету», розповів чеському телебаченню ČT24 Йозеф Пршеровскі.

«В усіх затриманих вилучили шнурівки від взуття і перевірили, чи не маємо чогось у черевиках», – розповів чеський офіцер. Потім усім затриманим зав’язали очі й руки і завели до підвалу. Приміщення, де утримували членів групи ОБСЄ, сказав чеський офіцер, було невелике, приблизно 15 на 30 метрів. Також було холодно, не більше 8 градусів.

«Спати ми не могли, глина, три лампочки – і це все. Думали про все: і про родину, і про те, що назовні можемо й не дістатись», – розповів Йозеф Пршеровскі.

Зняли пов’язки з очей і розв’язали руки затриманим тільки через вісім-десять годин. Могли побоятися можливих наслідків для здоров’я, вважає Йозеф Пршеровскі. Як спроби тиску чи залякування групи чеський офіцер називає пересування затриманих до іншого приміщення, а також попередження про наступ українських військових сил на місто Слов’янськ.

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У суботу, 3 травня, до Києва прибули військові інспектори ОБСЄ, визволені з полону в Слов'янську. У звільненні експертів ОБСЄ брав участь представник президента Росії Володимир Лукін. СБУ та МЗС України заявили, що звільнити заручників вдалося лише після отримання сепаратистами відповідних інструкцій з Москви.