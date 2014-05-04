Порошенко прогнозує дострокові вибори до Верховної Ради

«На кожній зустрічі виборці піднімають питання – новий парламент, оскільки цей парламент уже перестав часто-густо представляти український народ. Подивіться, хто представляє зараз Південь і Схід – може в цьому і є причина фатальної кризи, бо люди залишились без своїх представників. Вони не хочуть війни, вони хочуть діалогу і вони не бачать хто представляє їх в діалозі з центральною владою»,- сказав кандидат в Президенти України Петро Порошенко під час прес-конференції в Кам»янець-Подільському у неділю, 4 травня.

Він підкреслив, що кардинальні зміни в уряді відбудуться після парламентських виборів. «Автоматично і негайно змін в уряді Яценюка не відбудеться», наголосив Порошенко. За його словами, зараз будуть відсторонені ті керівники, «хто за ці два місяця заплямував себе корупцією, продемонстрував неефективність свої дій». Кандидат відзначив , що значна частина функцій уряду повинна перейти до територіальних громад і посади окремих міністрів будуть непотрібні. За його словами, посади частини керівників департаментів міністерств будуть ліквідовані.

Порошенко підкреслив, що не треба просто змінювати людей - треба змінювати систему, ідеологію. «Після парламентських виборів ми зможемо презентувати всю команду», - повідомив Порошенко.

«Я запевняю вас, що це будуть молоді люди, які будуть спілкуватися англійською мовою», - сказав він. Кандидат підкреслив, що не можна іти до Європейського Союзу і не знати англійської мови, яка є «інструментом євроінтеграції». Адаптацію законів, європейських правил і норм здійснити не можливо без знання мови, «бо платники податків будуть витрачатись лише на перекладачів», - наголосив Порошенко.

Кандидат відзначив, що не буде оприлюднювати прізвища можливих кандидатів на посади в уряді, але оприлюднить вимоги, яким мають відповідати потенційні кандидати.