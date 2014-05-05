У Криму лідер банди "Башмаки" вербує людей для участі в терористичних операціях в Україні - МВС
У Криму за вказівкою самопроголошеного прем’єр-міністра Сергія Аксьонова один із лідерів банди «Башмаки» Микола Чередник, відомий за злочинними прізвиськами «Лисий» або «Церковник», здійснює на території АР Крим вербовку осіб для участі в терористичних операціях на території східних та південно-східних регіонах України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України.
За даними міністерства, для участі в таких операціях він підшуковує осіб із числа колишніх учасників бойових дій на території Республіки Афганістан, колишніх військовослужбовців Збройних сил України і Російської Федерації, а також працівників правоохоронних органів.Читайте такожСепаратисти з Криму хочуть приїхати "на допомогу" терористам на схід України
«Групи озброюють у військових частинах Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, автоматами «Калашникова», ручними кулеметами «Калашникова» та переносними ракетно-зенітними комплексами», - зазначається йдеться в повідомленні.
МВС володіє інформацією, що Чередник вже сформував дві такі диверсійно-терористичні групи, чисельністю до 400 осіб кожна, які діють зараз в районі Слов`янська. «Він самостійно очолює ще одну таку групу, яка була озброєна 3 травня в одній із військових частин РФ на території Криму. Найближчим часом для надання допомоги своїм спільникам у Слов`янську, ця група на чолі із Чередником, планує перетнути державний кордон України», - йдеться в повідомленні.