У Донецькій області невідомі отруїли й викрали п'ятьох військовиків, за фактом порушено справу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Встановлено, що 3 травня в Донецькій області невідомі отруїли 5 військовослужбовців, після чого взяли їх у полон, заволоділи зброєю та намагалися захопити БМП-2.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 2 ст. 262 (викрадення зброї) та за ч. 2 ст. 426 (бездіяльність військової влади, що призвела до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Луганську терористи під час штурму збірного пункту поранили військовослужбовця Органами прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні.

За даними МВС, 3 травня близько 15-ї години на блокпост військовослужбовців Збройних сил України, який дислокується в селищі Рибацьке, приїхали кілька громадян нібито з метою надати посильну допомогу військовослужбовцям (привезли продукти харчування).

Пізніше з'ясувалося, що їжа містила речовину, яка викликала сонливий стан у силовиків. За півгодини близько 20 невідомих на трьох автомобілях під'їхали до військовослужбовців і, скориставшись безпорадним станом, взяли в полон 5 членів військового екіпажу, відібрали 4 автомата, гранатомет, кулемет і боєприпаси.

На посту в спецтехніці залишилися двоє військових, які змогли чинити опір, відбили напад і не дозволили заволодіти їх зброєю.

Разом з тим заручників доставили до приміщення Маріупольської міської ради. Туди ж бойовики привезли і зброю, яку забрали у силовиків.

Згодом маріупольські міліціонери змогли звільнити заручників.

Раніше про застосування сепаратистами на сході України отрути повідомляла прес-служба СБУ.