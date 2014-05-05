Очільник бойовиків Гіркін-Стрєлков заявив, що "без допомоги" вони не протримаються

Про це повідомив сам Гіркін в інтерв'ю РИА Новости.

"Якщо ми не втримаємо місто, ми всі загинемо, це абсолютно зрозуміло. Я обіцяв, і мої люди обіцяли, що ми не залишимо Слов'янськ. За моєю оцінкою, сили противника, які зосереджені навколо Слов'янська, перевищують наші в кілька разів, і ми самі місто не утримаємо", - сказав Гіркін-Стрєлков.

Читайте такожСБУ: Терористи на чолі зі Стрєлковим планують вибух на Карлівському водосховищі«Ми будемо триматися до кінця, але якщо не буде підтримки, нас знищать», - зазначив він.

Він також зазначив, що підтримує «зв'язок в Москві тільки зі своїми друзями, ніхто з них не входить у політичні еліти».

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала матеріали, які доводять, що озброєних бойовиків-сепаратистів курує полковник ГРУ Генштабу ЗС Росії Ігор Гіркін, що діє під псевдонімом "Стрєлков". Серед опублікованих даних є й адреса прописки диверсанта в Москві, де після цього побували українські журналісти.