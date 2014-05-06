Інформація щодо проникнення в Україну 250 диверсантів з Придністров'я не відповідає дійсності - прикордонники

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, зауваживши, що цю інформацію не підтвердив жоден із правоохоронних органів України.

Держприкордонслужба заявляє, що придністровський сегмент українсько-молдавського кордону перебуває під особливим контролем не тільки прикордонників, а й Місії ЄС.

Охорона кордону здійснюється в посиленому режимі, також до патрулювання кордону залучено співробітників СБУ та МВС. Проводиться ретельний прикордонний контроль всіх осіб та транспортних засобів, які прямують в Україну.

Загалом за останній час з різних причин відмовлено у пропуску на територію нашої держави більше 400 громадянам Росії, які прямували з території Молдови.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, за даними керівника групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука, за останні 3 доби з Придністров'я в Україну проникли до 250 "туристів Путіна".