Українці відчувають більшу загрозу від російських націоналістів, ніж українських - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, такими є результати проведеного соціологічною службою Центру Разумкова опитування, презентовані на прес-конференції заступником директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайлом Міщенком.

Три чверті (73,9%) громадян України не відчувають загрози з боку українських націоналістів (так званих «бандерівців»). Відчуває таку загрозу кожен п’ятий (19,7%) респондент.

Не відчувають загрози з боку українських націоналістів більшість населення всіх регіонів (від 97% на заході до 51% на сході України), однак на півдні та сході частка тих, хто відчуває таку загрозу, є вищою, ніж загалом по країні (27,9% - на півдні, 39% - на сході).

Читайте такожПутін, Сталін, Берія: У Москві вперше за 23 роки провели першотравневу демонстраціюЗагрозу з боку проросійських екстремістів відчувають 49,3% опитаних, тоді як не відчувають такої загрози 41,5%. Цю загрозу відчувають більшість жителів заходу (70,5%), центру (65,1%) та відносна більшість (47,9) жителів півдня країни, тоді як у східному регіоні – лише 24,8% (59% жителів цього регіону не відчувають такої загрози).

50,5% респондентів відчувають загрозу з боку російських силових структур, 39,8% - не відчувають. Цю загрозу відчувають більшість жителів заходу (70,5%), центру (65,1%) та відносна більшість (47,9%) жителів півдня країни, тоді як у східному регіоні – лише 24,8% (59,9% жителів цього регіону не відчувають такої загрози)

*** Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 29 квітня. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.