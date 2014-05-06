Події в Одесі відбулися за розробленим сценарієм - Порошенко

Народний депутат України, кандидат на пост президента України Петро Порошенко зазначив, що події в Одесі відбулися за розробленим сценарієм і наперед були заготовлені спеціальні отруйні речовини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у парламенті.

Порошенко зазначив, що був розроблений сценарій, який розпочався “зі стрільби терористів, які були завезені з Придністров'я, з Росії” і які стріляли по людях, які виступали за єдину Україну.

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За його словами, “були заздалегідь заготовлені спеціальні отруйні речовини, які були розташовані в Будинку профспілок”. Він підкреслив, що був “заздалегідь розроблений сценарій для того, щоб кількість жертв стала більшою”.

Порошенко наголосив, що все це спрямовано на дестабілізацію ситуації в Україні, на те, щоб не відбулися президентській вибори 25 травня.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, й проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому було багато людей, почалася пожежа.

За останніми даними, в Одесі 2 травня до лікарень звернулися 214 осіб, із них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.

У СБУ повідомили, що сутички й заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.