На Луганщині терористи захопили зброю та знищили радіолокаційну станцію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, сьогодні о 4.00 група у складі 20-ти підготовлених осіб, озброєних автоматичною стрілецькою зброєю, вчинила напад на радіотехнічний підрозділ однієї з військових частин на Луганщині.

Маючи чисельну перевагу, диверсанти здолали опір українських військовослужбовців, що охороняли об’єкт, заволоділи кількома одиницями стрілецької зброї, а також шляхом підпалу знищили радіолокаційну станцію. Після вчинення диверсійного акту нападники зникли з місця події.

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До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Водночас буде надано правову оцінку діям військовослужбовців щодо відбиття нападу на військовий об’єкт, який охороняється.