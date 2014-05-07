На околиці Слов'янська йде бій - Тимчук
09:04, 07 травня 2014Політика
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На околиці Слов'янська йде бій - група терористів намагалася вирватися з міста.
На околиці Слов'янська йде бій - Тимчук / theinsider.ua
"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», на околиці Слов'янська йде бій. Группа терористів під ранок, спробувала вирватися з міста (про плани прориву ми повідомляли вчора). Ця спроба була зірвана силами АТО. В даний час в районі одного з блок-постів триває протистояння", - написав у соцмережі Facebook керівник центру військово-полиических досліджень Дмитро Тимчук.
Він підкреслив, що з боку українських силовиків на даний момент втрат немає. Про втрати серед терористів поки невідомо.
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