На околиці Слов'янська йде бій - Тимчук

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», на околиці Слов'янська йде бій. Группа терористів під ранок, спробувала вирватися з міста (про плани прориву ми повідомляли вчора). Ця спроба була зірвана силами АТО. В даний час в районі одного з блок-постів триває протистояння", - написав у соцмережі Facebook керівник центру військово-полиических досліджень Дмитро Тимчук.

Він підкреслив, що з боку українських силовиків на даний момент втрат немає. Про втрати серед терористів поки невідомо.