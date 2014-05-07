Коломойський: політика всім набридла, пора повертатись до мирного життя

Про це він заявив під час візиту в Одесу.

"Я вважаю, що сьогодні треба зупинити насильство. Зупинити ці негативні тренди, які є, погані тенденції. Треба сказати "досить". А треба працювати, трудитися, створювати якісні умови життя в місті. Є величезна кількість проблем, крім політики. Досить займатися політикою. Вона вже набридла всім. Треба повертатися до нормального мирного життя", - сказав Коломойський.

Читайте такожКоломойський пропонує створити Раду губернаторів Південно-Сходу УкраїниЯк повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєні вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа.

За останніми даними, в Одесі 2 травня в лікарні звернулися 214 осіб, з них 27 - у дуже важкому стані. Загинули 46 осіб.

В СБУ повідомили, що зіткнення та заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.