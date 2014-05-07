Голова МЗС Польщі закликав усі сторони припинити збройне протистояння на час виборів

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив журналістам у Варшаві.

"Закликаю усі сторони, котрі мають вплив на розвиток ситуації, аби принаймні на час виборів відкласти в бік зброю та дати українському народу можливість зробити такий вибір, в легальності якого не було б сумнів", - сказав він.

Сікорський сказав, що Росія повинна також сприяти тому, аби вибори в Україні відбулися.

Читайте такожПроти Росії введуть нові санкції, якщо вона саботуватиме вибори в Україні - Керрі "Якщо чуємо, що Росія не визнає чи ставить під сумнів легітимність нинішньої створеної конституційним шляхом влади в Києві, то що може бути кращим способом за вирішення проблеми з сумнівами щодо її конституційності як власне проведення - під наглядом міжнародних спостерігачів - демократичних виборів президента України", - зазначив він.

Сікорський також висловив думку, що президентські вибори в Україні все-таки відбудуться, але залишається питання, чи зможуть вони пройти в усіх регіонах.

За його словами, важливу роль у вирішенні цього питання відіграватиме позиція Російської Федерації.