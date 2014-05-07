"Свобода" хоче переглянути результати приватизації за всі роки

Особливо проданих під час правління Януковича. Про це заявив кандидат на посаду президента від націоналістів Олег Тягнибок.

Тягнибок підкреслив, що в період президентства Януковича приватизація великих підприємств проходила з грубим порушенням законодавства і основ національної безпеки, «виключно в інтересах «сім'ї» президента і двох олігархічних кланів - Ахметова і Фірташа».

«Сьогодні, після перемоги Майдану, законність і справедливість у питаннях приватизації повинні бути відновлені», - заявив Тягнибок.

За його словами, в питанні розкриття злочинів у сфері приватизації не повинно бути строку давности.Он також повідомив, що саме за ініціативою нардепів-«свободівців» 23 лютого цього року Верховна Рада прийняла постанову про повернення в державну власність урядової резиденції «Межигір'я» для подальшого її використання для лікування і оздоровлення дітей.

Крім того, Генеральна прокуратура, яку очолив представник «Свободи» Олег Махніцький, і обласні прокуратури почали сотні перевірок законності відчуження державного та комунального майна. За даними слідства, за час правління Януковича незаконна приватизація завдала держбюджету збитків на десятки мільярдів доларів.

«"Свобода" запропонувала парламенту ввести тимчасовий мораторій на ліквідацію, реорганізацію, банкрутство і санацію державних і комунальних підприємств, а також реєстрацію в державних органах усіх договорів, пов'язаних з відчуженням державного й комунального майна, які були укладені протягом останніх чотирьох років», - повідомив Тягнибок.

Він також заявив, що у своїй президентській програмі пропонує запровадити законодавчий контроль за виконанням власниками приватизованих підприємств своїх соціальних та інвестиційних зобов'язань. У разі невиконання зобов'язань, підприємства повинні бути реприватизовані або повернуті у державну власність та власність трудових колективів.