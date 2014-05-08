СБУ не допустила перерахування 32 млн грн терористам на Донеччині російською стороною

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

«Головне управління благоустрою військ» (Москва) зі свого філіалу у Севастополі намагалось перерахувати через один із банків 100 млн рублів (31,94 млн грн) на рахунок фірми з ознаками фіктивності у Донецьку. Платіж здійснювався як передплата за неіснуючі будівельні роботи. Натомість, за отриманими оперативними даними, зазначені кошти мали бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги.

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Відповідно до ч. 1. ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму» незаконні банківські операції були вчасно призупинені. Банківські рахунки фіктивного донецького підприємства заблоковано.