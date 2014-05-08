Російський експерт: Заява Путіна про перенесення референдуму - лише тактична поступка

Про це сказав російський політичний експерт Станіслав Бєлковський у коментарі "Радіо Свобода".

Заява про необхідність перенесення на Донбасі «референдумів» – визнання очевидної речі: проводити такі заходи саме 11 травня зарано, вони наразі не готові. Так само і можливе визнання виборів, призначених новою владою у Києві, є лише тактичною поступкою. Стратегічно Путін не змінив своїх «українських планів» ані на йоту, вважає Станіслав Бєлковський.

Будучи людиною дуже впертою, послідовною, президент Росії не відмовився від ідеї знищити Україну як державу в нинішньому вигляді. Він досі прагне відтяти від України від шести до восьми російськомовних регіонів, стверджує Станіслав Бєлковський. І найзручніша для Путіна схема – так звана глибока федералізація з перетворенням України на фактично конфедерацію окремих князівств. І в цих князівствах Москва за допомогою грошей і політтехнологій розставлятиме своїх людей у керівництво.

При цьому Станіслав Бєлковський зазначає, що Путін навряд чи введе зараз війська в Україну. Не тому, що боїться опору Збройних Сил України, а тому що хоче зберегти простір для маневру. Бо після окупації частини території іншої держави будь-які контакти із Заходом припиняться. А наразі вони тривають і Путін "грає в цих контактах білими".

«Путін не хоче, щоб ситуація була надто напруженою. Але, незважаючи ні на що, Путін йде своїм шляхом. Навіть, якщо він дозволить провести вибори 25 травня, це ще не означає, що Путін не продовжуватиме свій шлях силових, військових провокацій для знищення України», – каже експерт.

Водночас, як стверджує Станіслав Бєлковський, особисто господар Кремля (на відміну від російських бізнес-еліт) не боїться санкції Заходу. Так само, як 10 років тому, коли він посадив за ґрати найзаможнішу тоді людину в Росії – Михайла Ходорковського і жодна протидія Заходу на Путіна не вплинула, стверджує Бєлковський.