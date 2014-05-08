Кернес продемонстрував свої поранення і заявив, що замах мав політичний мотив

Ізраїльські лікарі не лише вивели Геннадія Кернеса зі штучної коми, а й повернули до активного життя, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Лікарі не приховують – його випадок є унікальним. Вижити після такого важкого поранення шансів дуже мало.

Обережно піднімаючи простирадло, дружина Кернеса показує зашитий живіт. На спині – ще більший шов.

"Я живий. Я такий… Але я, слава Богові, живий", - каже мер Харкова.

У реабілітаційному центрі Кернес перебуває другий день. Загалом це четвертий відтоді, як його вивели зі штучної коми у військовому шпиталі, де й оперували. Загалом Кернес переніс три операції, одна з яких тривала 8 годин.

Ізраїльські лікарі говорять про високий професіоналізм харківських колег. Водночас попереджають, що реабілітація може бути складною, оскільки куля, яка пройшла на виліт, зачепила хребет.

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Щодо причин замаху, сам Кернес наполягає винятково на політичній версії.

"Це прикордонне місто. Я залишаюся поки на цій версії, я не можу прийняти іншу версію", - каже Кернес.

"Вигідно багатьом, але головне, що тут можна розглядати як з боку, що я проукраїнський політик, я не за те, щоб Харків був у складі Росії, я за те, щоб Харків був у складі України", - наполягає мер міста.

Із лікарняного ліжка Кернес вимагає професійного, а не формального розслідування, як це нині йому видається.

Каже, що за 4 дні, відколи він оговтався, слідчі з ним не намагалися зв'язатися. Поки лише опитують коло його знайомих.