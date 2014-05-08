В Лисичанську відключили «1+1»
21:47, 08 травня 2014Політика
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Сьогодні, 8 травня, стало відомо, що Лисичанську відключили ефірне мовлення телеканалу «1+1».
Канал 1+1 вимкнули в Лисичанську
Терористи вже відключили 1+1 в АР Крим, а також в Донецьку, Луганську, Ровеньках. Чергове відключення, тепер вже в Лисичанську, підтверджує наші підозри про цілеспрямовану роботу саме проти каналу «1+1».
Канал "1+1" у Лисичанську, тим не менш, можна побачити на супутнику і в цифровому форматі, а також у мережі Iнтернет на сайті 1plus1.ua
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