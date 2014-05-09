США виділять Україні $11,4 млн на вибори президента

США виділять на вибори президента України 11,4 млн дол. Про це повідомила офіційний представник Держдепартаменту Джен Псакі, пише «Дзеркало тижня».

За її словами, до України направлять тисячу міжнародних спостерігачів по лінії Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ). З них десята частина, тобто 100 осіб, забезпечать США - це члени Парламентської асамблеї ОБСЄ і конгресмени.

В даний час до України вже прибули 100 спостерігачів ОБСЄ, а 20 травня в країну прибудуть ще 900.

Псакі також поінформувала, що Державний секретар США Джон Керрі говорив по телефону з призначеним Верховною Радою України виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Арсенієм Яценюком. Сторони обговорили зусилля з підготовки до виборів 25 травня, в тому числі заходи, які дозволять проголосувати людям по всій Україні. Держсекретар запропонував йому продовжити діалог для вирішення кризової ситуації.

Також представник Держдепартаменту повідомила, що у Вашингтоні вивчають і аналізують проект дорожньої карти, розробленої головою ОБСЄ, Президентом Швейцарії Дідьє Буркхальтером і спрямованої на реалізацію женевських домовленостей з деескалації ситуації в Україні.

Читайте такожМЗС: В "дорожній карті" ОБСЄ немає рекомендацій припинити АТО

"Ми, звичайно, вітаємо зусилля міжнародного співтовариства і широкого кола осіб у міжнародному співтоваристві щодо висунення ідей, що сприяють підтриманню миру і безпеці в Україні", - заявила вона.

