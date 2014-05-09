Прокуратура кваліфікує як диверсію пожежу у кабельній шахті Київського телецентру

Прокуратура Шевченківського району Києва розпочала розслідування за фактом загоряння телекомунікаційних кабелів у колекторі, розташованому між Київською телевежею та приміщенням Національної телерадіокомпанії України, і кваліфікує цю подію як диверсія.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомлялося, сьогодні о 4.37 по вул. Мельникова, 48 у столиці сталося загорання на відкритій території, у технічному колекторі, де знаходяться силові електричні кабелі. У зв’язку із загрозою знеструмлення Київського телецентру, його було переключено на резервні лінії.

Причина займання встановлюється.