Луганські прикордонники затримали трьох сепаратистів з перепустками "Народного ополчення Донбасу"

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, троє чоловіків, які намагалися оминути пункт пропуску, виявилися громадянами України, Росії та Латвії.

При огляді в них виявлено відео- та фотоапаратуру, карту Луганської області, перепустки "Народного ополчення Донбасу", камуфльований одяг.

У ході перевірочних заходів виявилося, що темношкірому латвійцю ще місяць тому заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Уродженець Риги на прізвисько "Беня-Антимайдан" брав участь у силовому протистоянні з українськими військовими у Криму.

Читайте такожЗатримано ще одного організатора заворушень в Одесі

Громадянин України розповів, що 29 квітня виїхав до Росії з метою перевести через кордон росіянина та латвійця. На знайдених фотографіях видно як українець позує зі зброєю, у тому числі з РПГ-7, на барикадах Слов’янська і Краматорська.

Із затриманими проводяться додаткові перевірочні заходи.

Як повідомляв УНІАН, дещо раніше на даному пропускному пункті було затримано російського неонациста, у якого знайшли антиукраїнські агітаційні матеріали.