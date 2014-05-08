"Референдум" у Донецьку відбудеться 11 травня - відео засідання штабу сепаратистів

Незареєстрована громадська організація "Донецька республіка" вирішила провести свій "референдум" всупереч побажанням Путіна.

Про це пишуть "Новини Донбасу". Представники незареєстрованої громадської організації "Донецька республіка" вирішили провести референдум 11 травня про майбутнє регіону - в складі України або отримати незалежність. Раніше президент РФ Володимир Путін закликав сепаратистів відкласти дату проведення "референдуму".

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