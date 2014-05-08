"Референдум" у Донецьку відбудеться 11 травня - відео засідання штабу сепаратистів
16:31, 08 травня 2014Політика
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Незареєстрована громадська організація "Донецька республіка" вирішила провести свій "референдум" всупереч побажанням Путіна.
Сепаратисти збираються провести референдум 11 травня / Відео Сергія Ваганова
Про це пишуть "Новини Донбасу".
Представники незареєстрованої громадської організації "Донецька республіка" вирішили провести референдум 11 травня про майбутнє регіону - в складі України або отримати незалежність. Раніше президент РФ Володимир Путін закликав сепаратистів відкласти дату проведення "референдуму".
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