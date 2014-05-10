У Донецьку порушили справу за фактом нападу на колонію та захоплення зброю

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Вказаний злочин розслідується Кіровським райвідділом міліції Донецька за ч.3 ст. 262 Кримінального кодексу України (викрадення вогнепальної зброї, вчинене організованою групою).

Прокуратура Донецька здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, учора, 9 травня, близько 30 невідомих осіб здійснили напад на вартове приміщення Донецької виправної колонії № 124. Застосовуючи вогнепальну зброю та світлошумові гранати, злочинці виламали двері та захисні решітки вартового приміщення. Під час нападу вони захопили вогнепальну зброю чергової зміни, а саме: три автомати, 1 пістолет з двома магазинами та 16 набоями.