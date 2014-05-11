США не визнають результати незаконного «референдуму» на Донбасі

США не визнають результати «референдуму» щодо незалежності так званої «Донецької народної республіки», що триває у неділю на Донбасі, оскільки він є незаконним. Про це заявила речниця Державного департаменту США Джен Сакі, повідомляє Радіо Свобода.

««Референдум», запланований на 11 травня у східній Україні озброєними групами сепаратистів, згідно з українським законодавством, є незаконним, він є спробою створити подальший поділ і безлад. Якщо цей «референдум» відбудеться, він порушуватиме міжнародне законодавство і територіальну цілісність України. США не визнаватимуть результати незаконного референдуму», – зазначила речниця зовнішньополітичного відомства США.

Читайте такожНа Донеччині почалися чотири "референдуми" одночасно

Джен Сакі також наголосила на розчаруванні Вашингтоном діями російської влади, яка «не використала свій вплив для того, щоб запобігти проведенню «референдуму»». У Держдепартаменті США додали, що російські війська і далі перебувають біля кордону з Україною. У Вашингтоні закликають Росію «обрати шлях імплементації женевських домовленостей».

Напередодні з закликом до проросійських сепаратистів скасувати проведення «референдуму» на Донбасі виступила парламентська асамблея ОБСЄ.