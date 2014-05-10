Екс-посол США: у сепаратистів вже готові результати "референдуму"
03:49, 10 травня 2014Політика
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Немає значення, яке питання буде винесено на ''референдум" у південно-східному регіоні України – у будь-якому випадку сепаратисти заявлять про величезну явку та велику кількість своїх прихильників.
Стівен Пайфер / REUTERS
Таку думку в Twitter висловив екс-посол США Стівен Пайфер.
"Сепаратисти у східній Україні планують винести питання на референдум – ''Чи підтримуєте ви акт державного суверенітету"'. Що це означає? Не переймайтеся змістом питання. Сепаратисти, без сумніву, будуть запевняти про величезну явку та високий відсоток тих, хто скаже ''Так''. Будь-які оскарження матимуть нульову реакцію'', - зазначив він.
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