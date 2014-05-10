Екс-посол США: у сепаратистів вже готові результати "референдуму"

Таку думку в Twitter висловив екс-посол США Стівен Пайфер.

"Сепаратисти у східній Україні планують винести питання на референдум – ''Чи підтримуєте ви акт державного суверенітету"'. Що це означає? Не переймайтеся змістом питання. Сепаратисти, без сумніву, будуть запевняти про величезну явку та високий відсоток тих, хто скаже ''Так''. Будь-які оскарження матимуть нульову реакцію'', - зазначив він.