На Донбасі розпочалася чергова активна фаза АТО - Тимчук

За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», на Донбасі почалася чергова активна фаза АТО.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційне Спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На даний момент керівництво АТО констатує, що початковий етап чергової фази операції проходить за планом. Ми стежимо за ситуацією", - написав він.

Також Тимчук зазначив, що активні дії силовиків охоплюють не тільки Слов'янськ, але і інші населені пункти регіону, де "окопалися" проросійські терористи.