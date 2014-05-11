На Донбасі розпочалася чергова активна фаза АТО - Тимчук
11:40, 11 травня 2014Політика
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На Донеччині триває антитерористична операція.
АТО знову перейшла в активну фазу / REUTERS
За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», на Донбасі почалася чергова активна фаза АТО.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційне Спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"На даний момент керівництво АТО констатує, що початковий етап чергової фази операції проходить за планом. Ми стежимо за ситуацією", - написав він.
Також Тимчук зазначив, що активні дії силовиків охоплюють не тільки Слов'янськ, але і інші населені пункти регіону, де "окопалися" проросійські терористи.
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