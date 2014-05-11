ЗМІ: У Луганську терористи створили дві показово масові дільниці, куди зігнали бюджетників

Про це, як повідомляє Українська правда, заявив луганський журналіст і блогер Сергій Іванов.

"У Луганську організували дві показові дільниці, куди звезли всіх бюджетників для імітації масовості голосування. Інші пустують. Я щойно дзвонив в школу, в якій колись вчився - там зовсім порожньо, ніхто голосувати не прийшов'', - заявив Іванов.

За його словами, ''люди прийшли б і проголосували проти "Луганської народної республіки", але не йдуть - бояться. Весь Луганськ заляканий людьми з автоматами''.

Читайте такожЗМІ: Охочі голосувати на "референдумі" терористів в Донецьку опівдні вже закінчилисяТакож Іванов зазначив: по області їздить ''спеціальна масовка, сформована з числа бюджетників і вільнонайманих''.

''Бюджетників зігнали з комунальних підприємств, що перебувають у підпорядкуванні луганських чиновників, що підтримують терористів'', а їздять вони по регіону, ''щоб телеканал Russia Today або пропагандист російського "Першого каналу'' Діма Кисельов видали ввечері "правильну" картинку про голосування на сході України''.

''В кінці референдуму можна буде зіставити відео. Думаю, побачимо одних і тих же людей, які голосують на різних дільницях'', - підкреслив Іванов.

Зараз, за його словами, в області працюють багато представників російських ЗМІ, а 700-кілометровий кордон Луганської області з Росією повністю відкритий.