На референдум за єдність Донбасу з Україною прийшло вже півтора мільйона виборців

За даними екзит-полів, близько 70% громадян, які взяли участь у плебісциті, на питання «Ви за збереження вашої територіальної громади у складі України і возз'єднання з Дніпропетровською областю?» відповіли ствердно.

Як підкреслив голова Центральної виборчої комісії Михайло Лисенко, станом на 16.00 проголосувало майже півтора мільйона осіб. Особливо активні жителі районів на межі з Дніпропетровською областю - Добропільського, Красноармійського та Великоновосілківського.

"Те, що кількість твердих прихильників єдиної і неподільної України зростає мірою наближення до Дніпропетровщини, цілком зрозуміло. Місцеве населення на власні очі бачить, як спокійно і мирно живуть сусіди. І це - найкраща агітація за єдність країни", - сказав Лисенко.

Читайте такожНа референдум про приєднання Донбасу до Дніпропетровщині прийшли мільйон виборців - ЦВККрасноармійський активіст Віктор Петренко вважає, що в його рідне місто сепаратисти більше не поткнуться.

"Деякий час тому вони намагалися тут звити гніздо, справа ледь не закінчилося кров'ю. Після чого городяни поставили умову - забирайтеся або ми приберемо вас самі. Поки у нас тихо", - розповів він.

Також сепаратисти уникають півночі Луганської області, включаючи Сватове, Марківку, Білокуракине, Новопсков та прилеглі до них села.

Як повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода в.о. голови Луганської облдержадміністрації Ірина Веригіна, так званий «референдум» про незалежність «Луганської народної республіки» в перерахованих населених пунктах не проводиться. Натомість, за даними голови Луганської окружкому Валентина Ткалича, там проводиться територіальне опитування про збереження Донбасу в складі України, яке є законним, на відміну від сепаратистського «референдуму».

Бойовики з незаконних збройних формувань намагалися переслідувати учасників законного референдуму. Так, за словами голови ЦВК Михайла Лисенка, 11 травня були зафіксовані спроби затримати машини, що перевозили мобільні урни, - в районі Горлівки, Луганська і Пантелеймонівки. Але в цілому референдум «За мир, порядок і єдність з Україною!» проходить успішно, і є всі підстави очікувати, що більшість жителів Донбасу висловляться за збереження регіону в рамках єдиної країни.