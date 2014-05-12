Начальника міліції Маріуполя Андрущака звільнено з полону – Аваков

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Звільнили захопленого 9 травня в Маріуполі Валерія Андрущака. Дай Бог йому здоров'я! Спасибі всім, хто допоміг», – написав Аваков.

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Як повідомлялося, начальника міліції Маріуполя терористи взяли в полон 9 травня під час протистояння у місті.

11 травня деякі ЗМІ повідомляли, що Андрощука знайдено повішеним у районі маріупольського аеропорту.