Турчинов: У так званому "референдумі" в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій - понад 30%

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. президента України Олександр Турчинов повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів.

"У так званий "референдумі", за інформацією МВС, експертів, які пройшли в цих двох областях, в Луганській області взяли участь десь 24% населення, що має право голосувати, і в Донецькій області - трохи більше 32%", - сказав він.

Турчинов підкреслив, що в багатьох містах Луганської області "референдум" взагалі не проводився.

Як повідомлялося, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий "референдум" щодо визначення статусу регіону.

Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки.

Голова "ЦВК" щодо проведення псевдореферендума про незалежність так званої Луганської народної республіки Олександр Малихин повідомив, що 94-98% виборців проголосували за відділення регіону.

Згідно з українським законодавством, згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, США і ряд інших країн світу.