Турчинов: У так званому "референдумі" в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій - понад 30%

11:31, 12 травня 2014
Політика
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Турчинов підкреслив, що в багатьох містах Луганської області "референдум" взагалі не проводився.

Турчинов подчеркнул, что во многих городах Луганской области

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. президента України Олександр Турчинов повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів.

"У так званий "референдумі", за інформацією МВС, експертів, які пройшли в цих двох областях, в Луганській області взяли участь десь 24% населення, що має право голосувати, і в Донецькій області - трохи більше 32%", - сказав він.

Турчинов підкреслив, що в багатьох містах Луганської області "референдум" взагалі не проводився.

Як повідомлялося, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий "референдум" щодо визначення статусу регіону.

Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки.

Голова "ЦВК" щодо проведення псевдореферендума про незалежність так званої Луганської народної республіки Олександр Малихин повідомив, що 94-98% виборців проголосували за відділення регіону.

Згідно з українським законодавством, згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, США і ряд інших країн світу.

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