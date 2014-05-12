Третя фаза санкцій ЄС залежатиме від позиції РФ щодо виборів президента України - МЗС Британії

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Хейг заявив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, гостро розкритикувавши так звані референдуми в Донецькій та Луганській областях, проведені сепаратистами 11 травня.

"Головне зараз, щоб відбулися вибори 25 травня. Минулого тижня я був в Україні і відчув прагнення людей висловитись через голосування щодо власного майбутнього і майбутнього своєї країни. І тут буде нагода зробити це. Ми будемо готувати третю фазу санкцій, яка буде визначатися, зокрема, російським ставленням до українських виборів 25 травня", - сказав Хейг.

За його словами, із тисячі спостерігачів на виборах, які направляє Європейський Союз до України, сто будуть представляти Велику Британію.

"На переважній частині України немає проблем з організацією президентських виборів. Також є сильне бажання провести вибори і в східній частині України. Переважна більшість українських громадян повинні мати право взяти участь у виборах", - додав Хейг.Читайте такожЄС сподівається, що до третьої фази санкцій проти Росії справа не дійде - де Гухт

Він також гостро розкритикував "референдуми" на Донбасі, заявивши, що їхні організатори навіть не робили вигляду, що голосування відбувається у прозорий спосіб.

"Так званий референдум про самоуправління в Донецькій та Луганській областях - такі спроби провести референдум не можуть сприйматися серйозно в очах світу. Згідно з будь-якими критеріями, ці референдуми є незаконними. Вони не відповідають будь-яким вимогам в плані законності, прозорості і вони не були проведені у нормальний спосіб. Люди, які організовували ці референдуми, навіть не робили жодних спроб, аби ці референдуми відповідали цим стандартам", - заявив глава британської дипломатії.