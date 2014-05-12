Третя фаза санкцій ЄС залежатиме від позиції РФ щодо виборів президента України - МЗС Британії
Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг заявляє, що введення третьої фази санкцій ЄС проти Росії, яка передбачає широкі економічні обмеження, буде залежати від позиції Москви щодо виборів президента України.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Хейг заявив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, гостро розкритикувавши так звані референдуми в Донецькій та Луганській областях, проведені сепаратистами 11 травня.
"Головне зараз, щоб відбулися вибори 25 травня. Минулого тижня я був в Україні і відчув прагнення людей висловитись через голосування щодо власного майбутнього і майбутнього своєї країни. І тут буде нагода зробити це. Ми будемо готувати третю фазу санкцій, яка буде визначатися, зокрема, російським ставленням до українських виборів 25 травня", - сказав Хейг.
За його словами, із тисячі спостерігачів на виборах, які направляє Європейський Союз до України, сто будуть представляти Велику Британію.
"На переважній частині України немає проблем з організацією президентських виборів. Також є сильне бажання провести вибори і в східній частині України. Переважна більшість українських громадян повинні мати право взяти участь у виборах", - додав Хейг.Читайте такожЄС сподівається, що до третьої фази санкцій проти Росії справа не дійде - де Гухт
Він також гостро розкритикував "референдуми" на Донбасі, заявивши, що їхні організатори навіть не робили вигляду, що голосування відбувається у прозорий спосіб.
"Так званий референдум про самоуправління в Донецькій та Луганській областях - такі спроби провести референдум не можуть сприйматися серйозно в очах світу. Згідно з будь-якими критеріями, ці референдуми є незаконними. Вони не відповідають будь-яким вимогам в плані законності, прозорості і вони не були проведені у нормальний спосіб. Люди, які організовували ці референдуми, навіть не робили жодних спроб, аби ці референдуми відповідали цим стандартам", - заявив глава британської дипломатії.